Правительство хочет увеличить количество внутренних рейсов

Правительство Кыргызстана для многих государств мира ввело безвизовый режим, что должно улучшить авиасообщение. Об этом сегодня, 22 декабря, на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Однако, по его словам, в стране недостаточно внутренних рейсов. Причина - отсутствие собственных самолетов, а также слабое техническое состояние воздушного транспорта.

"Для того чтобы повысить объем авиаперевозок и выйти из "черного списка" международных перевозок, мы должны четко вести политику в области гражданской авиации. Только так мы можем поднять эту отрасль, после чего увеличатся доходы в госказну, что, соответственно, положительно повлияет на экономику Кыргызстана", - сказал Жээнбеков.

Он отметил, что пока открытое воздушное пространство в КР осталось только на бумаге.

"До следующей проверки гражданской авиации мы должны решить все проблемы, указанные ИКАО (Международная организация гражданской авиации). В частности, привести законодательную базу отрасли в соответствие с новым Воздушным кодексом, а также решить проблему подготовки и переподготовки кадров. Агентством гражданской авиации не проводится достаточная работа по программе развития гражданской авиации. Самая главная причина проблем – не было координации со стороны Минтранса. Агентство вместе с Минтрансом должны в течение месяца разработать программу "Безопасные перевозки", - поручил глава правительства.