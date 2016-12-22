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В Австралии коров откармливают шоколадом

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На одной из австралийских ферм проводят 10-летний эксперимент, в рамках которого кормят коров шоколадом для повышения качества мяса, пишет Росбалт.

Владелец фермы Mayura Station Farm Скотт де Брюн кормит коров и другими сластями, чтобы в результате получилась говядина вагю (мраморное мясо). Фермер консультировался с японскими специалистами по мясу вагю и разработал собственный план питания.

Каждая корова помимо обычной пищи получает в день 2 кг шоколада, жевательных мишек и конфет со вкусом клубники со сливками. Эти сласти измельчаются для лучшего усвоения.

Именно такой режим питания коров позволяет получить мясо высокой степени мраморности с нежным сладко-ореховым вкусом и мягкой консистенцией. Говядина с Mayura Station Farm пользуется спросом у лучших ресторанов мира. На изготовление одного стейка уходит кусок мяса стоимостью $288.

URL: http://www.vb.kg/352578
Теги:
Австралия
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