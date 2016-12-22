Это будет мегакруто! "Азия MIX" репетирует свой финал в Высшей лиге (фото)

Сегодня, 22 декабря, сборная команда КВН "Азия MIX" проводит последнюю репетицию игры в финале Высшей лиги, фото с которой появилось в Сети.

Отметим, в этом году впервые за все время существования "Азия MIX" вышла в финал Высшей лиги КВН. Сейчас кавээнщики готовятся к финальному выступлению, которое состоится в Москве завтра, 23 декабря.

По мнению зрителей, наибольшие шансы на победу имеют две команды - "Азия MIX" и сборная города Мурманска. За "Азия MIX" отдали свой голос 29% опрошенных, за сборную города Мурманска - 64%.

На финальной игре команда расскажет свою версию истории Робина Гуда.

После финала команда планирует встретиться со своими фанатами в Москве.

"Приходите посидеть с нами в теплой атмосфере, выпить чай, узнать звезд сцены поближе, вдоволь посмеяться, а после сделать несколько общих фотографий", - предлагают юмористы.

Встреча состоится 24 декабря в 12.00 по адресу: станция метро Курская, Наставнический переулок, д.8, стр.2.

Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле этого года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом".