$ 69.36 - 69.49
€ 72.24 - 72.70

Это будет мегакруто! "Азия MIX" репетирует свой финал в Высшей лиге (фото)

2880  3
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 22 декабря, сборная команда КВН "Азия MIX" проводит последнюю репетицию игры в финале Высшей лиги, фото с которой появилось в Сети.

Отметим, в этом году впервые за все время существования "Азия MIX" вышла в финал Высшей лиги КВН. Сейчас кавээнщики готовятся к финальному выступлению, которое состоится в Москве завтра, 23 декабря.

По мнению зрителей, наибольшие шансы на победу имеют две команды - "Азия MIX" и сборная города Мурманска. За "Азия MIX" отдали свой голос 29% опрошенных, за сборную города Мурманска - 64%.

На финальной игре команда расскажет свою версию истории Робина Гуда.

После финала команда планирует встретиться со своими фанатами в Москве.

"Приходите посидеть с нами в теплой атмосфере, выпить чай, узнать звезд сцены поближе, вдоволь посмеяться, а после сделать несколько общих фотографий", - предлагают юмористы.

Встреча состоится 24 декабря в 12.00 по адресу: станция метро Курская, Наставнический переулок, д.8, стр.2.

Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле этого года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом".

URL: http://www.vb.kg/352581
Теги:
КВН, шоу-бизнес
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Мика
22.12.2016, 16:03

Молодцы!

Ребята не пора бы уже менять образ сценок. А то мент, потом -оооо мой братишка санжар и все такое. Одно и то же все время...Зрителю наскучает быстро такой ход действий.

Примите критику правильно

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айнагуля
22.12.2016, 16:46

охх ребята болеем за вас всей душой !!! Дай Аллах вы выиграете и станете Победителями! тем более эта ваша последняя игра! Алга Азия Микс Вы достойны!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
izat nuraliev
22.12.2016, 17:37
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 15

Ох не дадут им первое место, не дадут! Команда заслужила первое место по праву и на сегодняшний день это реально самая сильная команда в высшей лиге КВН ! Но, есть НО. А точнее, это "НО" - является великорусским Шовинизмрм. Ну не может их КВН выиграть команда с Азии. Принципиально не сможет! И тут не в номерах дел, а в идеологии. Они же сразу себя ущемленными почувствуют!  

Так что ребята, Вы если даже на голову будетет сильее в финале, вас  загасят ЕСЛИ НЕ РЕДАКТОРЫ  до игры  То члены Жури во главе с Эрнстом обязательно! (((    Но Вы ДЛЯ НАС УЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ И МОЛОДЦЫ! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАРОДНАЯ КОМАНДА КВН!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  