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Джоан Роулинг работает над новым романом

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Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере, пишет новый роман. Об этом, как пишет Росбалт, она сообщила в своем Twitter.

Одна из подписчиц спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу. "Я сейчас работаю над ней", - отметила Роулинг.

По ее словам, новое произведение не связано с ее предыдущими. Более никаких подробностей писательница не сообщила. Правда другому поклоннику, попросившему уточнений, она ответила весьма расплывчато: "Я всегда работаю над романом. Это главное для меня".

Как сообщалось, в декабре 2016 года книга "Сказки барда Бидля", которую Джоан Роулинг написала и проиллюстрировала вручную, была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за $468 тысяч.

Первый роман британской писательницы "Гарри Поттер и философский камень" увидел свет в 1997 году. С тех пор серия книг про юного волшебника стала невероятно популярной - их перевели на 67 языков. Кроме того, романы были экранизированы.

URL: http://www.vb.kg/352586
Теги:
литература
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