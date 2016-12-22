Футбол: сборная Кыргызстана завершает год на 122-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА по итогам декабря и завершает год на 122-м месте. Об этом сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

В обновленном рейтинге на сегодня, 22 декабря, сборная Кыргызстана занимает 122-е место среди 209 стран.

Отметим, в прошлом месяце сборная опустилась на 25 позиций и заняла 124-е место. Месяцем ранее кыргызстанцы обновили свой исторический рекорд в рейтинге ФИФА, впервые заняв 99-е место. Таким образом, за год сборная Кыргызстана вошла в топ-100 лучших сборных команд мира дважды. Впервые в истории это произошло восемь месяцев назад, когда сборная заняла 100-е место в рейтинге.

За год Кыргызстан шесть раз обновил рекорд по улучшению своего рейтинга в ФИФА.

До этого лучшим показателем Кыргызстана в рейтинге ФИФА считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е место.

Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:

Рейтинг сборной Кыргызстана среди азиатских стран (АФК) также улучшился и теперь сборная занимает 15-е место среди 46 стран. Лидером в Азии уже несколько месяцев является Иран, который находится на 29-м месте в рейтинге ФИФА. Тройка лидеров также не изменилась - на втором месте сборная Южной Кореи (37-е место), замыкает тройку в континенте Япония (45-е место).

Среди стран Центральной Азии лидером остается сборная Узбекистана, которая занимает шестое место в Азии и 62-е место в мире. На втором месте - Казахстан (98-е место), затем идет Кыргызстан, на четвертом расположился Таджикистан (129-е место), и на последнем Туркменистан (142-е место).

По итогам месяца лучший показатель у сборной Руанды, которая прибавила 9 позиций и теперь занимает 92-е место, а худший показатель у Кубы, потерявшей 26 позиций (151-е место).

Топ-10 команд мирового рейтинга: