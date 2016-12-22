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Дело Сакала: Обвиняемый просит смягчить наказание

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Аида Джумашева

Сегодня, 22 декабря, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу вора в законе Улана Токтосунова, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Дамира Сапарбекова.

Так, в ходе процесса с последним словом выступил третий подсудимый - Дастан Таштанбеков. Отметим, его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он взял автомобиль, но не заплатив за него, продал через людей Зыпарбека Алиева.

В своей речи подсудимый попросил суд вынести справедливое решение и по возможности смягчить наказание.

"Если вы вынесете обвинительный приговор, то прошу его смягчить. Я не согласен с доводами прокуратуры, которая просит 9 лет лишения свободы. Если бы мне дали возможность, я бы расплатился за эту машину. Сейчас у меня нет такой возможности, так как я сижу 1,5 года. В семье я один. Я полагаюсь на вашу лояльность. Надеюсь, вы примете правильное решение в отношении всех нас", -  сказал Таштанбеков.

Улан Токтосунов известен в криминальном мире как Сакал. Ранее многократно привлекался к уголовной ответственности: трижды за хулиганство, а также по статьям "Уклонение родителей от содержания детей" и "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" УК КР.

В мае 2015 года его объявили в розыск по делу об убийстве члена кольбаевской ОПГ Дамира Сапарбекова. Преступление совершено 27 апреля в столичном микрорайоне Джал. Тогда в розыск объявили троих членов преступной группировки. В ноябре один из них, Зыпарбек Алиев, 1986 года рождения, был задержан. Еще двое – Токтосунов и Кайрат Токушев, 1993 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области – числились в розыске.

19 декабря прошлого года вор в законе Улан Токтосунов прибыл рейсом из Москвы и сдался кыргызской милиции.

URL: http://www.vb.kg/352593
Теги:
суд, убийство
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