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Анонс "ВБ": Почему Жеенбаева не прижилась в госбанке

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Александра Василькова

Неделю назад решением совета директоров "Айыл банка" были прекращены полномочия председателя правления Бактыгуль Жеенбаевой. Уволенная руководительница не растерялась и пожаловалась на обидчиков в ЖК: в результате рядовые кадровые перестановки в госбанке оказались в эпицентре грандиозного скандала. Нужно ли банку такое нездоровое внимание и почему Жеенбаева лишилась должности? Обо всем этом "Вечерке" рассказал председатель совета директоров "Айыл банка" Кайрат МАМАТОВ.

- Какова официальная причина увольнения Жеенбаевой?

- Совет директоров пришел к выводу, что председатель превысила свои должностные полномочия. Она попыталась подмять под отделы, которые не подчиняются правлению. Это внутренний аудит и управление рисками. Бактыгуль Жеенбаева стала оказывать давление на сотрудников этих отделов по очень простому принципу: если вы меня проверяете, я наказываю вас деньгами.

- Насколько я понимаю, это не единственная претензия к работе теперь уже экс–председателя.

- Еще была история с руководителем Джалал–Абадского филиала Тилеком Акамбаевым. Уволить его в связи с несоответствием занимаемой должности совет директоров рекомендовал дважды. Безрезультатно. Жеенбаева проигнорировала эти рекомендации, несмотря на то, что филиал систематически не выполнял целевые показатели. Кроме того, в начале декабря по ее распоряжению купили автомобиль марки "Лэнд Крузер". Его приобретение не было заложено в бюджет. У банка уже есть автомобиль марки "Прада".

Подробнее читайте завтра, в пятницу, 23 декабря.

URL: http://www.vb.kg/352594
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Комментарии
Рух Болот
22.12.2016, 20:43
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Комментариев: 11

Бул аялдын жургон жери дайыма тополон менен коштолуп журот.2000 жылдын баш жагында,Айыл банкты башкарып турганда,коптогон адамдарды 32% кредитти чыгара коюп торго тушургон.Канчалаган адамдар карызга белчесинен батып турмуш жашоосу тозоко айланган эле.Элдин каргышы оз таасирин корсото баштады окшойт! Ипотека компаниясын тузуудо да бул акчага тойбос аялдын башы коруно калган эле.Мындай жегичтерди,арам корлорду банк системасына жакын жолотпош керек,элди шорлотот!!

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