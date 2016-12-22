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Анонс 'ВБ": Шахидка–невеста из Джалал–Абада

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Юрий Кузьминых

Недавно на юге была успешно завершена уникальная спецоперация по ликвидации разветвленной сети запрещенной террористической организации. В преступную группу входили не только наши соотечественники, но и граждане иностранных государств.

Все они в Кыргызстане занимались вербовкой людей для участия в вооруженном конфликте в Сирии на стороне ИГ. Причем делали это профессионально. У наших сограждан не было практически ни одного шанса спастись от вербовщиков. В ход шло все - религия, деньги, любовь.

...В поле зрения спецслужб 18–летняя Наргиза (имя изменено в интересах следствия) попала несколько месяцев назад. Девушка была замечена в подозрительной переписке по Интернету, которой посвящала все свободное время. У нее была трудная судьба: еще школьницей стала сиротой при живых родителях. Они разошлись, у каждого появились свои семьи, общая дочь оказалась никому не нужна. Школьницу на воспитание взяла тетя. Но, несмотря на заботу о племяннице, она так и не смогла заменить ей родителей. Наргиза оставалась одинокой и замкнутой. Сразу после получения аттестата о среднем образовании спешно вышла замуж за сельского парня. Но брак уже с первых дней начал трещать по швам. А потом супруг бросил жену на произвол судьбы и уехал на заработки в Россию. Оставшись практически на улице и без средств к существованию, девушка была вынуждена вернуться к тете.

После всех неурядиц Наргиза ушла в себя. Единственным ее утешением стал компьютер. В одной из социальных сетей она познакомилась с 37–летней Венерой. Во время завязавшейся переписки та сообщила, что раньше жила в Узбекистане, потом перебралась в Иран. Почти каждый день Наргиза общалась с ней по нескольку часов по скайпу. И если первое время Венера участливо расспрашивала только о личных проблемах, то потом незаметно перешла на темы религии. Она уговорила девушку принять ислам, уверяя, что это поможет ей стать счастливой. Наргиза стала читать пятикратный намаз и носить черный платок, закрывающий лицо. И хотя родственница, заметив изменения в поведении племянницы, забила тревогу, но переубедить ее уже было невозможно.

Тем временем Венера все больше входила в доверие к Наргизе. Узнав о предательстве мужа, пообещала познакомить с хорошим парнем. И действительно, через пару дней Наргизе пришло сообщение от некоего Махмуда. Он представился гражданином Турции. Сначала молодой человек отсылал нейтральные ролики о красотах его родины, забавных зверюшках, но затем невинные послания сменились видеоблогами, призывающими к джихаду.

Подробнее читайте завтра, в пятницу, 23 декабря.

URL: http://www.vb.kg/352597
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