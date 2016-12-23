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Мигранты получили награду за спасение женщин в пожаре в Москве

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Айдана Абдуваитова

Кыргызским мигрантам, участвовавшим в спасении женщин при пожаре в московской типографии, вручили почетные грамоты и удостоверения от правительства. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Почетной грамотой правительства Кыргызской Республики награждены Абдыгапар уулу Азизбек, Алимбек уулу Маматсабыр, Ахматов Азамат Тавалдиевич, Борисов Александр, Заиров Махамат, Лугвин Юрий, Марип уулу Таалайбек, Урматбек уулу Жоомарт, Хван Александр и Шакиров Аширбек.

Посол Болот Отунбаев выразил искреннюю признательность и благодарность героям-спасателям за активную гражданскую позицию, мужество и отвагу, проявленную в критической ситуации.

Участники встречи почтили погибших минутой молчания.

Напомним, 27 августа при пожаре в московской типографии погибли 17 женщин, 14 из которых были кыргызстанками. Тогда в спасении участвовали шесть молодых людей: Юрий Лугвин, Азамат Ахматов, Адыл Шакиров, Азизбек Абдыгапар уулу, Маматсабыр Алимбек уулу, Таалайбек Марип уулу и другие.

В начале сентября спикер парламента пригласил Юрия Лугвина на Всемирные игры кочевников на Иссык-Куле и по приезде вручил ему часы, а также Почетную грамоту Жогорку Кенеша, а от МЧС Лугвин получил ведомственную награду. Вопрос о награждении остальных спасателей прорабатывался с сентября.

URL: http://www.vb.kg/352602
Теги:
награда, соотечественники, герой
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Комментарии
izat nuraliev
23.12.2016, 09:46
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 17

Молодцы ребята! Хороший и доблестный поступок! 

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