В Таджикистане усилили контроль за вырубкой хвойных деревьев

Комитет по охране окружающей среды Таджикистана в преддверии Нового года создал штаб, в задачу которого входит предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев на территории страны.

По данным комитета, в предновогодние дни некоторые жители желают установить в своих домах живую елку, в связи с чем факты незаконной вырубки хвойных деревьев в этот период увеличиваются.

Сайфиддин Шарифов, специалист Управления флоры и фауны данного комитета, сказал, что вырубка арчи в стране запрещена. "Мы установили контроль за этим процессом по всей стране. В случае выявления подобных фактов виновные лица подлежат штрафу: на физических лиц в размере от 200 до 800 сомони, на должностных лиц – от 800 до 2 тысяч сомони и на юридических лиц – до 8 тыс. сомони", - отметил он.

Жителям рекомендуют покупать искусственные елки, которые продаются во многих магазинах страны. Однако эколог Алихон Латифи говорит, что для некоторых жителей причиной вырубки хвойных деревьев являются совсем другие мотивы. "Люди вырубают ели для топки домов, топлива не хватает, электроэнергии нет. Для некоторых это уже стало своего рода бизнесом. Выносят дрова и продают на базарах", - сказал он.

Арча относится к роду вечнозеленых хвойных деревьев и занесена в Таджикистане в Красную книгу, поэтому вырубка этих деревьев категорически запрещена. По словам Латифи, надзор за сохранностью лесных насаждений в последние годы усилился, так как бессистемная рубка ухудшает естественное семенное восстановление арчи, на ее месте развиваются менее ценные кустарниковые и травянистые группировки и прогрессирует эрозия почв.