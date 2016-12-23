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У природы нет плохой погоды. Сегодня снег и гололед. В Бишкеке -2...-4 C°

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Алексей Тимаев

На территории Кыргызстана в пятницу снег, местами обильные осадки. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Температура воздуха днем в Чуйской области -2 ...-7°С, в Таласской -2...-7°С, в Баткенской 0...-5°С, в Джалал-Абадской и Ошской областях 0...-5°С, в Нарынской -10...-15°С, в Иссык-Кульской области 0...-5°С.

В Бишкеке снег. Температура воздуха -2...-4°C.

В Оше снег. Температура воздуха 0...-2°C.

URL: http://www.vb.kg/352610
Теги:
Кыргызгидромет, погода, снегопад
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