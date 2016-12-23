$ 69.38 - 69.45
€ 72.80 - 72.57

Все землетрясения мира за 15 лет в одном видео

209  0
Алексей Тимаев

Американские сейсмологи создали видеоролик, в котором показаны все подземные толчки, зафиксированные за последние 15 лет. Как сообщает издание Business Insider были использованы данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, Национальной метеорологической службы и Тихоокеанского центра.

Каждая секунда видео приравнена к 30 дням. За 3 минуты в ролике продемонстрированы подземные толчки, зарегистрированные в период с 1 января 2000 по 31 декабря 2015 года.

В трехминутном видеоролике можно увидеть радиус площади, которая пострадала от землетрясения. Цветовая палитра наглядно показывает силу подземных толчков и глубину поражения.

URL: http://www.vb.kg/352611
Теги:
землетрясение
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  