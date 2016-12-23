Белке в глаз. Снайперы-пограничники оттачивают свои умения

12 по 21 декабря в пограничном ведомстве состоялись сборы для снайперов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

Занятия для стрелков прошли в Баткене и Оше на базе войсковых стрельбищ пограничных подразделений.

"Подобные мероприятия проводятся периодически. Стрелки и новобранцы совершенствуют боевую выучку и наращивают практический опыт в определении исходных установок для стрельбы при поражении противника на предельных дальностях в дневное и ночное время суток, а также в движении и на месте", - говорится в сообщении.

Сборы завершили состязания среди стрелков. По итогам соревнований показавших лучшие результаты военнослужащих поощрили ценными подарками и грамотами от имени председателя ГПС, начальника управления по Баткенской области и полномочного представителя правительства в регионе.

"Основная цель сборов - это проверка степени подготовки снайперов, их умений и навыков ориентироваться на местности и маскироваться, а также уровня огневой подготовки с учетом поправок на "экстремальные" условия высокогорной местности. В целом поставленные задачи в ходе сборов выполнены. Учебные стрельбы показали хороший уровень практической подготовки наших военнослужащих", - сказал руководитель сборов Бектен Мамырбаев.