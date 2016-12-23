ОАО "Северэлектро": Сегодня в Бишкеке возможны перерывы в электроснабжении

По информации пресс-службы распределительной компании, сегодня в некоторых районах Бишкека электроэнергия, возможно, будет пропадать с 9-ти утра до 17-ти вечера.

Из-за переключения высоковольтных линий электропередач перебои в подаче света могут возникнуть на улицах: Фирсова, Орозбекова, Мичурина и переулках Кукурузный и Нарынский. Из-за очистки трасс ЛЭП перерывы в электроснабжении возникнут на улицах: Бухарская, Криворожская, переулке Калымский.

По Чуйской области по графику профилактических работ сегодня на очереди сёла: Нижняя Ала-Арча, Ново-Павловка, Орто-Суу, Малтабар и город Кара-Балта (квартал 40 лет Киргизии, дома № 39, 41, 46). В этих районах перерывы в энергоснабжении также возможны с 9.00 до 17.00