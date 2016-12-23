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Отравление метанолом зафиксировано за пределами Иркутска

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В городе Братск на севере Иркутской области госпитализирован первый за пределами столицы региона человек, отравившийся метанолом. Об этом, как пишет Би-би-си, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее все отравившиеся (122 человека) поступали из одного района Иркутска.

В составе концентрата для ванн "Боярышник", который выпили пострадавшие, оказался метанол, он же метиловый спирт, который может быть смертелен даже в небольших количествах.

Также есть подозрение на один случай отравления водкой.

По последним данным, опубликованным Минздравом, утром в пятницу 74 человека погибли, в больницах остаются более 30 человек.

Массовое отравление было зафиксировано в воскресенье.

На следующий день власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу непищевых спиртосодержащих средств.

Иркутские полицейские в ходе рейдов изъяли 10 тысяч бутылок "Боярышника".

URL: http://www.vb.kg/352616
Теги:
Россия
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