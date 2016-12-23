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Террористы "Исламского государства" сожгли заживо двух турецких военных

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Боевики "Исламского государства" заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сообщает Лента.ру со ссылкой на мониторинговый портал Turkey Blocks.

Видео с казнью военных было распространено в интернете, многие турецкие пользователи высказали призывы к возмездию ИГ. Власти ввели ряд ограничений на активность в социальных сетях, отмечается в сообщении. В предыдущий раз аналогичные меры принимались после убийства в Анкаре Андрея Карлова.

Уточняется, что солдат, захваченных террористами в плен за год до этого, казнили в районе сирийского города Аль-Баб. Ранее сообщалось, что в ходе боев за этот населенный пункт турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия уничтожили 138 боевиков.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа проводят на территории Сирии операцию "Щит Евфрата". Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.

URL: http://www.vb.kg/352620
Теги:
Турция, ИГИЛ
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