Аэропорт в Оше закрыт из-за тумана

Международный аэропорт в Оше закрыт из-за густого тумана. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточняется, в ночь на пятницу, 23 декабря, город окутал густой туман в связи с чем три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке.

"Международный аэропорт "Ош" с 04.00 утра закрыт по метеоусловиям", - проинформировали в аэропорту.

В пресс-службе предупреждают, что из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы рейсов. В связи с этим пассажиров перед выездом в аэропорт просят звонить в справочную по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы.