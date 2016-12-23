$ 69.36 - 69.46
€ 72.39 - 72.56

Аэропорт в Оше закрыт из-за тумана

282  0
Аида Джумашева

Международный аэропорт в Оше закрыт из-за густого тумана. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как уточняется, в ночь на пятницу, 23 декабря, город окутал густой туман в связи с чем три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке.

"Международный аэропорт "Ош"  с 04.00 утра закрыт по метеоусловиям", - проинформировали в аэропорту.

В пресс-службе предупреждают, что из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы рейсов. В связи с этим пассажиров перед выездом в аэропорт просят звонить в справочную по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы.

URL: http://www.vb.kg/352621
Теги:
аэропорт, Ош
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  