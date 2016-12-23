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Опрос "ВБ": Чем запомнился уходящий 2016-й бишкекчанам?

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Алексей Тимаев

До Нового года чуть меньше недели, время подводить итоги личные, общественные и мировые.

В уходящем 2016-м в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши, проведен референдум - одобрены изменения в Основной закон страны.

В США произошло событие более крупного масштаба - выборы президента и победа на них Дональда Трампа.

Россия вместе с сирийской армией осуществила перелом в сирийской кампании, освободив от террористов крупнейший город Сирии - Алеппо. Сирия получила шанс остаться единым государством, а Россия - закрепиться на Ближнем Востоке.

Неудавшийся военный переворот в Турции - Эрдоган выстоял и сделал выбор в пользу России.

Референдум прошел и в Великобритании - англичане поддержали выход страны из Евросоюза. Результаты всенародного голосования - первый предвестник обрушения глобальной пирамиды.

Бишкекчанам уходящий год запомнился глобальным кризисом - это первое, что приходит на ум обывателю. Цены на товары и услуги растут, уровень заработной платы за ними не поспевает. Другие горожане жалуются на безработицу. Политически информированная часть населения возлагает надежды на состоявшийся референдум и проведенные выборы в местные кенеши, и уже готовится к предстоящим - президентским. Нельзя забывать и о личных человеческих радостях и горестях: поступление в институт, женитьба, рождение детей, уход близких и родных.

URL: http://www.vb.kg/352624
Теги:
Новый год, опрос, Россия, Сирия, США
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