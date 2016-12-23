Депутаты ЖК КР посетили государственные медицинские учреждения Турции

При содействии Генерального консульства Кыргызской Республики в Стамбуле депутаты Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек, Салайдин Айдаров, Курманкул Зулушев встретились с руководством и сотрудниками государственных медицинских учреждений столицы Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

В ходе встречи стороны обсудили результаты работ в рамках реализации Соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук. Турецкая сторона предоставила исчерпывающую информацию об организации обследования и лечения пациентов из Кыргызской Республики в рамках данного Соглашения.

В ходе встречи турецкая сторона провела для кыргызской делегации экскурсию по учреждениям здравоохранения с посещением пациентов из Кыргызстана, находящихся в стационарных отделениях. При беседе с пациентами, последние выразили удовлетворение организацией медицинской помощи и условиями содержания в данных медицинских учреждениях.

Также по инициативе депутата Асылбек уулу Дамирбека кыргызская сторона посетила граждан Турецкой Республики, госпитализированных с различными травмами в результате террористического акта, произошедшего 10 декабря 2016 года в районе Бешикташ Стамбула. Кыргызская делегация выразила пострадавшим слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

В завершение встреч руководству указанных медицинских учреждений была вручена письменная благодарность от Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.