В Кыргызстане прекратят приглашать и финансировать легионеров-спортсменов

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта предложило прекратить финансирование легионеров-спортсменов Кыргызстана, которые были привлечены из других стран. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил директор ведомства Канат Аманкулов на коллегии госагентства.

По его словам, легионеры, которые будут привлечены, не будут финансироваться из госбюджета, в частности, это касается денег на поездку спортсмена, а также ежемесячной стипендии.

По мнению Аманкулова, в свое время в вольную борьбу были привлечены легионеры и тем самым "убили" этот вид спорта. В последнее время активно привлекаются спортсмены извне в дзюдо.

"От легионеров не будет пользы для нашего спорта, мы должны вырастить своих и оправлять на международные состязания своих спортсменов",- сказал Аманкулов.

Отметим, в этом году в Олимпийских играх принимали участие 19 спортсменов, из которых трое были легионерами. В частности, дзюдоист Отар Бестаев, а также борцы Магомед Мусаев и Айаал Лазарев. Среди них лучших результат у Мусаева, который занял девятое место. Лучший результат на Играх-2016 среди кыргызстанцев показали борцы Айсулуу Тыныбекова и Арсен Эралиев, занявшие 5-е места.