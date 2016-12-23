$ 69.36 - 69.46
€ 72.39 - 72.56

Между Кыргызстаном и Ираном хотят открыть прямой рейс

156  0
Аида Джумашева

Президенты Кыргызстана и Ирана поручили МИД обеих стран внести предложения по бизнесу. Об сегодня, 23 декабря, в рамках визита иранского лидера Хасана Роухани сообщил Алмазбек Атамбаев. 

По его словам, важным вопросом является также внедрение прямого рейса между КР  и Ираном.

"Мы договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество. МИД поручено в течение месяца внести предложения по облегчению визового режима. На наш взгляд, наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются участие иранской стороны в строительстве ГЭС. Президент Ирана обещал дать поручение иранской фирме заняться этим вопросом. Также мы намерены наладить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и коммуникаций. И конечно же, нам необходимо открыть прямой авиарейс. Мы надеемся, что в течение месяца МИД внесут предложения по облегчению визового режима между бизнесом и туристическими группами", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/352633
Теги:
авиация, Иран
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  