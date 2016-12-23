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Атамбаев: Между Кыргызстаном и Ираном установлен тесный партнерский диалог

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Аида Джумашева

Между Кыргызстаном и Ираном установлен тесный партнерский диалог. Об этом сегодня, 23 декабря, в рамках визита президента Ирана Хасана Роухани заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, КР и Иран издревле объединяют тесные исторические корни. В мае следующего года страны будут отмечать юбилейную дату - 25-летие установления дипломатических отношений.

"За относительно короткий период двусторонних отношений, мы установили тесный партнерский диалог.  Кырызская сторона придает важное значение реализации совместного плана иранской ядерной программы и снятию санкций с Ирана. Это поспособствует региональной и международной безопасности", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/352634
Теги:
Алмазбек Атамбаев, визит, Иран, президент
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