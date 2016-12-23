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Армия сирот из 13,5 тысячи человек. В Бишкеке обсудили проблемы таких детей

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Алексей Тимаев

В Кыргызстане на сегодня насчитывается 13,5 тысячи сирот и детей без попечения родителей. Ежегодно 350-400 детей выпускаются из детских домов и интернатов во взрослую жизнь. Как показывает практика, они абсолютно не приспособлены и не адаптированы к взрослой самостоятельной жизни. Такие данные озвучили на круглом столе "Актуальность создания Молодежного центра для детей-сирот, выпускников детских домов и интернатов".

"Только 5% успешно адаптируются, получают образование, создают свои семьи и ведут нормальный образ жизни. 6% спиваются, становятся бомжами, пополняют ряды криминала. Более 80% становятся жертвами обстоятельств. Девочки, выходя замуж в 16-17 лет, становятся зависимыми, бесправными, терпят унижения и насилие. Мальчики вынуждены идти на тяжелую работу и трудятся за угол и тарелку супа", - сообщила Лейла Саралаева, главный редактор газеты "Новые лица".

По мнению руководителя Общественного фонда "Защита прав детей-сирот" Игоря Беляева, в первую очередь необходимо готовить подростков к самостоятельной жизни.

"Мы не хотим превращать выпускников интернатов в иждивенцев, которые будут и дальше сидеть на шее у спонсоров и государства. Мы хотим, образно говоря, дать им в руки удочку, помочь в социализации, чтобы они и сами вливались в ряды тех, кто оказывает содействие новым выпускникам", - рассказал Беляев.

Что касается детей, оставшихся без попечения родителей, то, по мнению заведующей отделом по защите семьи и детей Минтруда и соцразвития Жаныл Джумабаевой, необходимо усилить ответственность родителей и родственников.

"У нас дети, оставшиеся без попечения, попавшие на государственное иждивение при живых родителях и многочисленных родственниках, составляют подавляющее большинство в детских домах и интернатах. Я очень хотела бы посмотреть в глаза таким родителям. Мы работаем в направлении восстановления кровных родственных связей и считаем это одним из главных направлений работы", - подчеркивает она.

Присоединилась к обсуждению и депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина. Парламентарий уверена, что необходимо равняться на международный опыт решения проблемы.

"Например, в Грузии еще несколько лет назад было 47 детских домов. Сегодня их – государственных – осталось 2. Зато появилась широкая сеть семейных детских домов, патронажных семей, и именно эта система поддерживается государством. Эффективность социализации детей-сирот возросла во много раз. Аналогичный опыт развивает ряд регионов России, в Польше мне довелось наблюдать такую систему. Мне думается, что это более чем перспективное направление", - считает депутат.

Государственные чиновники представили свой взгляд на проблему. Со стороны правительства участие в мероприятии приняла заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.

"Дело в том, что Жилищный кодекс Кыргызской Республики дает выпускникам социальных учреждений право на жилье. Но у нас нет механизма, который позволил бы реализовать эту норму. Работа в данный момент идет, после соответствующего постановления правительства создана межведомственная комиссия, которая занимается сейчас разработкой нужного механизма", - сказала Мамытова.

Во время обсуждения были высказаны различные точки зрения. Удалось добиться и конкретных договоренностей между правительственными чиновниками и общественными организациями. В частности, предложение оформить идею о Молодежном центре в виде проекта, который будет внесен на реализацию в Минсоцразвития.

URL: http://www.vb.kg/352636
Теги:
дети, сироты, Министерство социального развития
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Комментарии
Дмитрий Бондаренко
24.12.2016, 17:40
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Сколько стоит усыновить ребенка иностранцу, даже если он родственник? 11 евро просит организация чилдрен энд перенс во главе с Лялиной Е А, прокуратура города Токмок молчит!

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