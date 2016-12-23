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Атамбаев предлагает Ирану обмениваться информацией по терроризму

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Аида Джумашева

Кыргызстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом сегодня, 23 декабря, в рамках визита президента Ирана Хасана Роухани заявил глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам кырызская сторона отмечает недопустимость отождествления терроризма с какой-либо нацией, культурой или религией и недопустимость исламофобии.

"В связи нарастающей угрозой терроризма и неоднозначной ситуацией в Афганистане необходима консолидация всех заинтересованных сторон для поддержания стабильности и мира.  И в этом плане нам надо усилить взаимодействие в области безопасности - обмениваться информацией по терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/352637
Теги:
Алмазбек Атамбаев, визит, Иран, президент, терроризм
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