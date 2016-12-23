Атамбаев поблагодарил Иран за активное участие в Играх кочевников

Сегодня, 23 декабря, в рамках визита президента Ирана Хасана Роухани, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поблагодарил иранской сторону за активное участие во вторых Всемирных играх кочевников.

По его словам, между двумя странами имеются общие исторические корни.

"Я думаю, подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы между народами и странами. Я уверен, что визит господина Роухани откроет новую страницу в наших отношениях, потому что сегодня мы даем поручения для принятия кардинальных решений, которые способствуют оптимизации двустороннего сотрудничества. Также мы примем программу сотрудничества на предстоящие 10 лет, и полагаю, что она будет устойчивой основой для развития дальнейших отношений", - сказал Атамбаев.