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Атамбаев: Присоединение Ирана к ШОС укрепит авторитет организации

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Аида Джумашева

Присоединение Ирана к ШОС на правах члена организации укрепит ее значение на мировой арене. Об этом сегодня, 23 декабря, в рамках визита президента Ирана Хасана Роухани заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что визит Роухани в Кыргызстан проходит в духе взаимопонимая.

Глава государства напомнил, что в следующем году страны отметят 25-летний юбилей установления двусторонних дипломатических отношений.

"Полноценное участие Ирана в ШОС усилит потенциал и авторитет организации. КР положительно относится к стремлению Ирана повысить свой статус в ШОС. Это будет способствовать укреплению авторитета организации на международной арене", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/352641
Теги:
Иран, ШОС
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