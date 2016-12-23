Атамбаев: Присоединение Ирана к ШОС укрепит авторитет организации

Присоединение Ирана к ШОС на правах члена организации укрепит ее значение на мировой арене. Об этом сегодня, 23 декабря, в рамках визита президента Ирана Хасана Роухани заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что визит Роухани в Кыргызстан проходит в духе взаимопонимая.

Глава государства напомнил, что в следующем году страны отметят 25-летний юбилей установления двусторонних дипломатических отношений.

"Полноценное участие Ирана в ШОС усилит потенциал и авторитет организации. КР положительно относится к стремлению Ирана повысить свой статус в ШОС. Это будет способствовать укреплению авторитета организации на международной арене", - сказал Атамбаев.