Узарбек Жылкыбаев потребовал пресечь продажу сомнительного мяса

Сегодня, 23 декабря, в парламенте на встрече без галстуков депутат Узарбек Жылкыбаев потребовал усилить контроль соответствующих органов около рынков Бишкека, чтобы не допустить продажу некачественного мяса.

Он уточнил, что речь идет о мертвечине.

"На рынках есть контроль, и там продается нормальное мясо. Но около рынков торговля мяса ведется стихийно и никто не может дать гарантию, что там не мертвечина", - сказал депутат.

Он добавил, что нужно на законодательном уровне решить этот вопрос.

"Депутаты аграрного комитета и не только могут рассмотреть этот вопрос", - считает Жылкыбаев.

Депутат напомнил о важности завершения работ по созданию ветеринарной лаборатории.