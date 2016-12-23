Узарбек Жылкыбаев потребовал пресечь продажу сомнительного мяса

Сегодня, 23 декабря, в парламенте на встрече без галстуков депутат Узарбек Жылкыбаев потребовал усилить контроль соответствующих органов около рынков Бишкека, чтобы не допустить продажу некачественного мяса.
Он уточнил, что речь идет о мертвечине.
"На рынках есть контроль, и там продается нормальное мясо. Но около рынков торговля мяса ведется стихийно и никто не может дать гарантию, что там не мертвечина", - сказал депутат.
Он добавил, что нужно на законодательном уровне решить этот вопрос.
"Депутаты аграрного комитета и не только могут рассмотреть этот вопрос", - считает Жылкыбаев.
Депутат напомнил о важности завершения работ по созданию ветеринарной лаборатории.