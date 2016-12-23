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Узарбек Жылкыбаев потребовал пресечь продажу сомнительного мяса

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 23 декабря, в парламенте на встрече без галстуков депутат Узарбек Жылкыбаев потребовал усилить контроль соответствующих органов около рынков Бишкека, чтобы не допустить продажу некачественного мяса.

Он уточнил, что речь идет о мертвечине.

"На рынках есть контроль, и там продается нормальное мясо. Но около рынков торговля мяса ведется стихийно и никто не может дать гарантию, что там не мертвечина", - сказал депутат.

Он добавил, что нужно на законодательном уровне решить этот вопрос.

"Депутаты аграрного комитета и не только могут рассмотреть этот вопрос", - считает Жылкыбаев.

Депутат напомнил о важности завершения работ по созданию ветеринарной лаборатории.

URL: http://www.vb.kg/352642
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