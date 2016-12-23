Идентификация животных могла бы поставить заслон продаже мертвечины

Сегодня, 23 декабря, в парламенте на встрече без галстуков депутат Узарбек Жылкыбаев, отвечая на вопрос "ВБ", согласился, что завершение процесса идентификации животных могло бы поставить заслон продаже мяса сомнительного качества.

Отметим, ранее журналисты ОТРК по итогам расследования выявили рынок, где оптом продаются мясо сомнительного качества (мертвечина).

Жылкыбаев отметил, что парламент не раз поручал правительству ускорить процесс идентификации животных.

"Но там все еще затягивают. За несколько лет лишь запустили пилотный проект. Пока не ясно, когда закончат", - сказал депутат.

Касаясь мер по затягиванию идентификации животных, Жылкыбаев подчеркнул, что нужно уволить ответственных лиц.