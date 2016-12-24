Асылбашева: На закрытую вечеринку в Токмак приезжал даже Black Eyed Peas

Дарика Асылбашева работает в event-индустрии уже более 10 лет и на своем опыте знает всю подноготную кыргызстанского шоу-бизнеса. В интервью "ВБ" она рассказала о капризах мировых звезд, приезжавших в Кыргызстан, об олигархе из Токмака, который на свои закрытые вечеринки приглашал группу Black Eyed Peas, о принципах акына Аалы Туткучева и о том, как политикам удается почти бесплатно "затащить" народных артистов на свои тои.

- Вы уже давно занимаетесь организацией мероприятий и по вашим наблюдениям, что предпочитает наша публика?

- Надо признать, вкусы нашей публики не сильно изменились. Мирбек Атабеков как был популярен 10 лет назад, так и сейчас популярен. Я считаю, что кыргызы более консервативные. У нас еще идет такая тенденция, что очень популярными становятся старинные песни, а новые очень тяжело приживаются и хиты, наверное, только у Атабекова выживают. Именно старые песни в новой аранжировке намного популярнее новой песни. Мы любим старые песни Тугельбая Казакова и других композиторов. Но я не скажу, что так тотально происходит, это лично мое наблюдение.

- Кажется, что юмористы становятся популярнее звезд. Их чаще видишь на тоях, да и в соцсетях от них больше рекламы на выступления. Они начинают вытеснять звезд?

- Люди на тоях могут встретить практически одних и тех же звезд, поэтому хотят разнообразия программ. В этом плане юмористы очень хорошую нишу занимают. Они не то чтобы вытесняют звезд из этой сферы, но создают разнообразие программы, потому что танцами и песнями сейчас никого не удивишь. А юмористы у нас вышли на новый уровень, КВН дошел до Москвы, стендап и "Жарайт сити" появились.

Кавээнщики, шутящие на кыргызском языке очень востребованы, потому что они поднимают животрепещущие темы. Они готовят шутки под тематику мероприятия.

Мы, когда разрабатываем программу, всегда подчеркиваем важность юмористической составляющей, потому что некоторые шутки люди услышат не на каждой свадьбе. Например, на корпоративе "Газпрома" они шутят только про "Газпром", и эти шутки настолько близки присутствующим, что они намного лучше воспринимаются, чем певцы.

- Звезды не боятся такой конкуренции? Того, что станут дежурными певцами на свадьбах и рано или поздно публика потеряет к ним интерес?

- Нет, наоборот, чем чаще ты выходишь к людям, тем больше они тебя воспринимают и привыкают. Иногда певец может быть даже посредственным, но он настолько часто появляется на публике, что уже идет эффект привыкания. Можно сказать, что даже у Мадонны не очень хорошие голосовые данные, но она все время привлекает к себе внимание и чуть ли не 50 лет в шоу-бизнесе.

В шоу-бизнесе появиться легко, а удержаться очень тяжело. И добиться того, чтобы тебя приглашали на корпоративы и тои – это тоже большой труд. Это только кажется, что одну песню записал и потом эту песню поешь по всем тоям. Чтобы написать один хит, люди могут до 5-10 лет работать, потому что никогда не знаешь, что уйдет в народ.

- А кто из мировых звезд к нам приезжает? Наверняка кто-то из местных олигархов заказывал зарубежную звезду для своей вечеринки…

- На самом деле в Кыргызстан приезжает очень много звезд, и довольно-таки часто. Даже я не знаю всего объема. Например, в Токмаке живет один очень богатый человек, местный олигарх, и он часто устраивает закрытые вечеринки. И туда, насколько я знаю, приезжали даже представители Black Eyed Peas. Я уже не говорю про Лепса, Билана, группу "Песняры", которые часто тут бывают. Дженнифер Лопес у нас недавно была, кстати, на одной закрытой свадьбе. Недавно тоже приезжали Киркоров, Пельш, Якубович, Успенская. И так происходит у нас постоянно.

Но закрытые вечеринки на то и закрытые, что никто, кроме гостей и организаторов, о них не знает. А гостей обычно организаторы просят не распространяться об этом и не делать селфи со звездами.

- И эти звезды по карману нашим "випам"?

- Вполне

- А какие обычно прихоти у этих звезд?

- Если честно, самой большой сложностью является не только гонорар артиста, но и их райдер. Райдер - это их требования, которые заказчик должен выполнить, чтобы звезда чувствовала себя комфортно. И некоторые райдеры доходят до смешного. Мы можем очень долго обсуждать цвет дивана в их гримерной, они могут потребовать "сникерсы", обязательно купленные в дьюти фри. То есть, это какие-то странные, но важные для них вещи. Насколько я знаю, Мадонна требует себе отдельную комнату для йоги с шумоизоляцией. У Дженнифер Лопес и Бейонс тоже высокие требования. Но надо признать, что на вип-вечеринках звезды уже ведут себя проще. Но тем не менее звезды очень сложные и у них разные капризы.

- Какие капризы вам приходилось исполнять?

- Мы работали с Morandi, Рэем Хортоном на фестивале "Я танцор". По моему опыту самая сложная работа была с Крейгом Дэвидом. Он сам приятный человек, но его менеджер - это просто воплощение дьявола. Ему ничего не нравилось, и все было плохо. А Дэвид приехал, поспал, выступил и уехал. Сутки они были в Кыргызстане, но все это время мы не спали, и я лично выполняла все их прихоти, потому что его менеджер требовал, чтобы этим занимался именно руководитель. И когда у меня шел концерт на стадионе, где я должна была быть режиссером, я практически сидела в отеле возле их номера.

Еще помню, что у Крейга Дэвида была особая диета. Его менеджеры выслали нам фотографию - картошку определенного сорта и рецепт ее варки. У нас в стране нет этого сорта и мы очень удивлялись, как он может угадать сорт картошки. Когда мы пошли показывать это фото нашим поварам в пятизвездочном отеле, то они просто посмотрели на нас как на больных. "Это просто картошка. Обыкновенная. Ее нужно просто отварить без соли и все", - удивлялись повара.

- Неужели они все такие привередливые?

- Не все и не всегда. Самый классный и душечка, из всех с кем я работала, это Рей Хортон и No Mercy. Это реальные звезды, которые лет 20 держатся своими хитами. Когда мы спрашивали технический райдер Хортона, он просто сказал: "Дайте мне работающий микрофон и все". Он прилетел сам, без менеджера и так выступил на концерте, как это сделали бы 10 российских звезд, если честно.

No Mercy тоже сам прилетел из Лос-Анджелеса и он был настолько восхищен нашей страной и публикой, что искренне говорил: "Приглашайте, я еще прилечу к вам". У него и капризов-то не было. А такие недозвезды, как Дан Балан, которые без году неделя появились, так нам выносили мозг... Его из России везли 12 человек. Он требовал, чтобы его встречала в Бишкеке определенная марка Mercedes-Benz. Оказалось, что в Бишкеке у нас были всего две такие машины. Он просил, чтобы он был черного цвета и затонированный, а мы нашли только серебристый и без тонировки. Он отказывался садиться в эту машину, и мы его долго уговаривали. Потом на деле оказалось, что Дан Балан вообще петь не умеет. И, конечно, нам было очень обидно.

- Это все им так важно или они специально выдумывают какие-то требования, чтобы не показаться доступными и подчеркнуть свою особенность?

- В некоторых случаях они надумывают. У звезд есть такая фишка. Они говорят, что не все заказчики добросовестно выполняют райдеры, потому что даже толком не читают их. И если они пишут какой-то каприз, и этот каприз исполнен, то они говорят: "Очень приятно, значит, вы читали мой райдер". Мы очень честно выполняем все их прихоти, потому что нам очень важно, чтобы у них было лучшее впечатление от Кыргызстана, а в России, например, уже не так возятся с ними.

Но есть другой момент. Стоит признать, что они такие вещи пишут, потому что обязаны на самом деле требовать и прописывать все до деталей, ведь некоторые заказчик совершенно не предоставляют условия для артистов. Артисты пишут, что у них должна быть гримерная с кондиционером, хорошо проветриваемая, с туалетом, должен быть диванчик. Иначе некоторые заказчики могут вообще не предоставить гримерной, и артисты вынуждены переодеваться в туалетах.

- А какой райдер у кыргызстанских звезд? Они тоже просят отваренную картошку?

- У наших звезд ноль райдера. На самом деле у нас настолько все упрощено. Например, в большинстве ресторанов совершенно нет условий для артистов. В них нет комнаты под гримерную и артисты вынуждены переодеваться в туалетах. Если повезет, найдется одна общая комнатка для всех. Об отдельных гримерных и речи нет.

Не всегда артистам уделяют внимания. Как вы знаете, в ресторанах обычно в углу есть стол для персонала, но не всегда артистов кормят. И если артист успел, то поел, не успел - значит останется голодным на весь вечер. Иногда бывает, что в ожидании своего выхода они сидят часами. И когда артист требует себе элементарное хотя бы "дайте попить" или "дайте комнату для переодевания", то многие начинают говорить: "Вот, он(а) зазвездилась!". И такая же проблема не только у них, но и у фотографов, операторов. Они 12 часов на ногах, но перекусить у них нет возможности. Я считаю, что в этом случае артисты и такие event-компании, как мы, должны воспитывать заказчика и объяснять им, что звездам тоже нужен комфорт.

Но наши звезды в последнее время тоже начали воспитывать своего клиента и изловчились. Они приезжают готовые и одетые в назначенное время, выступают по программе и сразу уезжают.

- А кто самый капризный?

- Самый капризный.. я даже не знаю, у нас таких нет. Но уважительное к себе отношение требуют Омар, Арсен. Они никогда не опаздывают и сами тоже требуют того же - чтобы их выпустили вовремя и не заставляли ждать.

- А как же гости? Они же хотят пообщаться с любимым певцом…

- Обычно в райдерах мировых звезд есть условие, что им должны дать охрану и никто не должен их беспокоить и фотографирование может быть только после выступления. У нас же такой практики нет. Вообще, на самом деле у нас нет этики. У нас могут обнимать артиста, вырывать у него микрофон и это считается нормальным. Наши звезды вынуждены работать в очень тяжелых условиях. Например, артист поет, а какой-то дяденька подбегает, отбирает у него микрофон и начинает подпевать ему. Это самое ужасное, что может случиться с артистом во время выступления на корпоративах.

- А кто-то отказывается от таких заказов?

- Есть звезды, которые принципиально не выступают на тоях. На самом деле многие наши звезды отказались бы от выступления на тоях, если бы это не было источником заработка. Концерты, которые они делают, редко бывают прибыльными, они в основном всегда расходные.

Но бывают и принципиальные решения. Например, известный акын Аалы Туткучев очень принципиальный и не выступает на тоях чиновников. Когда его приглашают выступить на тоях, то он все расспрашивает: где той, чей и долго думает, идти или нет. Но если оказывается, что это той какого-нибудь чиновника, то даже за бешеные деньги он все равно не согласится.

- Наверное, из-за того, что эти чиновники с размахом проводят тои и это как-то не укладывается в общую картину жизни в стране?

- Но тои любят не только чиновники. Понимаете, у нас это в менталитете и будь даже человек бедный, он будет голодать, но на последние деньги той сделает. А для чиновников тои - это большая причина для своеобразного нетворкинга "алыш-катыш". Но на самом деле наши политики и чиновники очень практичные люди - это ведь вчерашние бизнесмены, которые умеют считать деньги, и я редко видела, чтобы они сорили деньгами. На удивление эти чиновники бывают даже слишком практичными. Когда им говоришь, что выступление этой звезды будет стоить столько-то, они обычно отвечают: "Я попробую сам с ним связаться, договориться через знакомых".

Политики тоже приглашают очень много кыргызских звезд, и чаще всего им это обходится совершенно бесплатно.

Это бизнесмены могут устраивать вечеринки с размахом. За приятные воспоминания детства, встречи с кумирами или любимые песни они могут выложить приличные деньги. И тем более это подчеркивает его статус среди его партнеров.

- Перейдем к новогодним вечеринкам. Это же своего рода горячий сезон для наших артистов…

- Да, но надо признать, что все-таки остатки кризиса у нас чувствуется и шумных кооперативов очень мало. Такое могут позволить только крупные компании.

И сейчас наши рестораны практически приловчились и начали делать готовые шоу-программы. Бывает, что компании заказывают только ведущего или только шоу-программу. Шоу-программа на Новый год не обязательно должна состоять из выступлений звезд. Сейчас заказчики даже говорят: "Нам звезд не надо, мы хотим просто весело посидеть". Тогда мы разрабатываем новые шоу-программы с участием самих гостей. И получается, что гости развлекают сами себя. Это получается своего рода и тимбилдинг, и интерактив, и все это весело.

Но насколько я знаю, в этом году даже крупные компании сократили бюджеты и в ближайшее время не знаю, кто из звезд приезжает. В этом году все скромно.

- Значит и для артистов наступает кризис?

- После 20 декабря все равно появляются корпоративы и звезды могут заработать прилично, но после этих двух недель январь, февраль март - это практически "мертвые" месяцы и звезды живут на эти деньги ближайшие три месяца. Ивент-компании активно работают в декабре и следующие два месяца тоже тишина. В марте только начинается небольшое оживление. Но я бы не сказала, что это кризис, просто объем заказов упал.