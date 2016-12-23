Жылкыбаев: Некоторые депутаты путают оптимизацию с сокращением

Сегодня, 23 декабря, в парламенте на встрече без галстуков депутат Узарбек Жылкыбаев высказал мнение, что некоторые его коллеги путают оптимизацию с сокращением.

"В прошлом году в рамках оптимизации парламент отказался от служебных машин и помощников депутатов. По сути это не оптимизация, а просто сокращение. Сейчас тоже предлагают, чтобы депутаты отказались от служебных квартир, даже инициируют продать их. Возможно, некоторым депутатам не нужны служебные квартиры, но там живут наши коллеги и им жилье необходимо", - сказал депутат.

Жылкыбаев, отвечая на вопросы журналистов, согласился, что такие инициативы выносятся в целях пиара той или иной партии.