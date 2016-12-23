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Названы самые опасные продукты и украшения для праздничного стола

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Британский химик Катрин Харкап перечислила наиболее опасные продукты и украшения естественного происхождения, которые можно встретить на праздничном столе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Рейтинг возглавляет марципан - смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Миндаль содержит амигдалин, который, попав в кишечник, превращается в цианистый водород. Эта ядовитая жидкость быстро всасывается в кровь, однако летальный исход у человека может спровоцировать употребление минимум 35 килограммов марципана за раз. Харкап отмечает, что орехи горького миндаля представляют большую опасность, чем марципан.

Второе место в списке занимает мускатный орех. Злоупотребление им может спровоцировать появление галлюцинаций и тахикардии, а также сопровождаться зрительными нарушениями, тошнотой и потерей сознания. Это связано с тем, что в мускатном орехе содержится мирисцитин, который по своему действию напоминает амфетамин. К негативным эффектам для здоровья может привести употребление 1,5 ядра ореха.

Третье место в рейтинге занимает омела, которая часто используется в качестве украшения для рождественского стола. В ней содержится форатоксин - вещество, которое провоцирует рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.

Кроме того, Харкап отметила опасность еще одного вида растений, используемых в качестве украшений - молочая красивейшего. Повреждение его листьев и стеблей приводит к высвобождению эфиров, которые провоцируют раздражение кожи.

URL: http://www.vb.kg/352647
Теги:
наука, Новый год
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