$ 69.36 - 69.46
€ 72.39 - 72.56

Дональд Трамп не хотел бы видеть знаменитостей на своей инаугурации

179  0
www

На инаугурации должны присутствовать простые люди, а не знаменитости. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари - ничего. Мне нужен народ!" - написал Трамп.

15 декабря стало известно, что на инаугурации Трампа выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко, которая исполнит американский гимн.

Трамп был избран 45-м президентом США 8 ноября. 19 декабря на голосовании выборщиков республиканец получил 304 голоса, его соперница от Демпартии Хиллари Клинтон - 227 голосов.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

URL: http://www.vb.kg/352648
Теги:
выборы, президент, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  