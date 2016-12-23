Депутат: Кыргызстанки становятся россиянками из-за денег за рождение детей

Сегодня, 23 декабря, в парламенте на встрече без галстуков депутат Айтмамат Назаров рассказал о кыргызстанках, которые берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей.

"Мы сейчас разрабатываем проект закона, предусматривающий выплату за рождение ребенка 50 тыс. сомов. Такие законы существуют в других странах, к примеру в России. Надеемся, что парламент его поддержит. Если документ примут, то многие молодые семьи получат существенную поддержку. В противном случае, мы будем и дальше наблюдать, как наши женщины уезжают в Россию, чтобы там родить. А это влияет на демографию", - считает депутат.

Депутат Узарбек Жылкыбаев не согласен, так как трудно найти источники финансирования.

Он полагает, что документ не пройдет в парламенте.

"У нас с демографией все нормально. И ее поднимать такими законами нет надобности, да и денег в бюджете на это нет. Мы сначала давайте добьемся, чтобы роды сделать бесплатными. Ведь у нас в больницах на это уходит минимум $100", - сказал депутат.