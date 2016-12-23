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Китаец 25 лет колол орехи ручной гранатой

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Житель деревни в китайской провинции Шэньси принес в местный полицейский участок ручную гранату, сообщает Медуза.

По словам мужчины по фамилии Жань, граната оказалась у него в 1991 году. Он не знал, что это, и на протяжении 25 лет колол гранатой грецкие орехи. Как рассказал Жань, ему показалось, что непонятная металлическая штуковина хорошо подходит для этого.

В начале декабря мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее Жань узнал, что он колол орехи ручной гранатой, которая могла его убить. После этого он решил отнести гранату в полицию, где его назвали "безрассудным".

URL: http://www.vb.kg/352650
Теги:
Китай
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