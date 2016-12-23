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Дорога Бишкек - Ош перекрыта лавинами. Трассу расчищают, но ездить опасно

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Кирилл Степанюк

С промежутком около часа на автодорогу обрушились две лавины. Первое ЧП случилось около 9.30 утра на 224-м километре на спуске с перевала Ала-Бель. Примерно через час неподалеку произошел еще один снежный обвал. Образовавшиеся завалы тянутся на сотни метров, а их высота достигает 4 метров.

По данным МЧС, лавина повредила грузовой бус "Мерседес". Водитель и пассажиры не пострадали и были эвакуированы. Чрезвычайное ведомство сообщило, что к расчистке снежных завалов направлена техника и бригады Министерства транспорта.

В пресс-службе ведомства сообщили, что расчистка дороги близится к завершению. При этом в министерстве настоятельно призывают водителей отказаться от поездок по горным трассам, так как угроза схода лавин остается очень высокой.

В Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской областях МЧС разворачивает пункты обогрева, где смогут получить помощь все, кто может оказаться в снежном плену и заторах.

URL: http://www.vb.kg/352657
Теги:
лавина, МЧС
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Комментарии
Дамиль Байтиков
23.12.2016, 15:49
Карма: +37
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Плюсов: 69
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Комментариев: 126

вот поэтому нужна альтернативная дорога

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