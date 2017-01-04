10 мыслей о Франции, рыбалке и детстве певицы Айсулуу Нурманбетовой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Айсулуу Нурманбетова

певица

Я шесть лет жила во Франции: три года в Гренобле, три года в Лионе.

У меня нет музыкального образования. Это не моя специальность, но я всегда брала уроки вокала.

Самое главное, чему я научилась у французов, это ко всему относиться легко, не заморачиваться. Такой здоровый пофигизм.

В детстве я музыку слушала практически весь день, потому что она всегда играла в доме. С утра до вечера папа слушал то итальянцев, то советскую музыку. Сама я тоже любила такую музыку. Выбора, правда, у меня в то время не было другого. Потом началась эпопея с Backstreet Boys, Spice Girls. Мы с плеерами ходили, слушали их на кассетах.

В первую очередь я ориентируюсь на мелодию, на гармонию. Если мне не нравится мелодия, то не всегда я буду слушать слова, что нехорошо. Но что поделаешь.

Если постоянно ориентироваться на публику, то потеряешь себя. Я иногда включаю в репертуар несколько попсовых песен, которые все знают, но в основном стараюсь выбирать то, что мне нравится, что еще не слышал никто другой.

Исполнителей у нас много, поют они практически все одно и то же. Чтобы повысить планку стараюсь выбирать песни более качественного характера.

Делать каверы и перепевать чужие песни - это не цель как таковая, с этого я начинаю сейчас. В будущем очень хочу записывать свои песни и альбомы.

Писать песни мне легче на французском или английском, чем на русском. Наверное, потому, что я слушаю песни на иностранных языках в основном.

Думаю я на русском языке, я прожила не так много лет во Франции, чтобы перейти на французский или английский. Но мне иногда снятся сны на французском.

Мое детство было светлым и веселым. Думаю, многие мои ровесники могут сказать то же самое. Детство - это Иссык-Куль три месяца в году, когда загораешь до черноты, это постоянная беготня во дворе, придумывание ненормальных игр.

Я думаю, нашим детям сейчас сложнее жить, потому что они получают такой поток информации, что его очень сложно усвоить. Зато они более шустрые.

У всех наших дворов были названия. Мой двор называется "Копейка", рядом были "Кубики", "Квадратики". Эта часть города у меня и ассоциируется с детством. Мы бегали между этими дворами, гаражами, вокруг них, и даже на них.

Раньше на Иссык-Куле было больше рыбок. Мы с братом стояли в воде и ждали, пока вокруг нас соберутся мальки, и пытались поймать их. Мы с братом много рыбачили с самодельными удочками из тростника.

К очень важным встречам я готовлюсь заранее. Обычно у меня перед ними бывает бессонная ночь. Если рано вставать, я обязательно поздно лягу, буквально на час или два.

Стараюсь слушать свое сердце, живу так, как меня воспитали. Если я получила какую-то информацию и она меня изменила, то изменяю и отношение к жизни.

Я не строю долгосрочных планов. Знаю, что в любой момент все может измениться, перевернуться с ног на голову, поэтому долгосрочные планы у меня не идут дальше трех лет.

Если бы у меня была возможность, то я стала бы путешественником во времени. Мне очень интересно, как жили люди в прошлом, как будут жить люди в будущем.

Я стараюсь контролировать свою интернет-зависимость. Посты делаю один раз в несколько дней. Хотя, все зависит от времени. Иногда бывает, что сделаю за два дня целых три фотографии и могу запостить их сразу, иногда неделями ничего не делаю.