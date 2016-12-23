$ 69.35 - 69.45
€ 72.40 - 72.60

Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов "Переходи на О!"

 1

Мобильный оператор О! информирует о запуске обновленной линейки тарифных планов "Переходи на О!".

Так, в рамках нового предложения предусмотрено всё необходимое для современного пользователя смартфона – безлимитный мобильный интернет, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны, а также возможность просмотра любимых телепередач на 130 телеканалах.

"Мы рады открыть нашим абонентам доступ к мобильному телевидению О!TV. Теперь, чтобы смотреть качественный телевизионный контент, нет необходимости проводить время дома. Благодаря новой линейке тарифов "Переходи на О!" у вас под рукой не только безлимитный интернет и бесплатные минуты разговоров, но и любимые каналы в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Всего за пару кликов каждый может авторизоваться на сайте услуги или скачать приложение в App Store или Google Play и получить доступ к десяткам телевизионных каналов, фильмов и сериалов в высоком качестве. Вы не пропустите ни одной интересной телепрограммы!", – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Интернет-трафик в сети О!, который используется при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется. Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать приложение O!TV в PlayMarket и AppStore.

Подробная информация о новых тарифах линейки "Переходи на О!" на сайте www.o.kg, а также по телефонам 751 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/352661
Теги:
сотовый оператор, телевидение, #O!
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
MaX asdf
24.12.2016, 11:33
Карма: +212
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 334
Минусов: 122
Комментариев: 856

40 каналов за 3 сома в день и 150 за 7, очень даже неплохо. Особенно если действительно трафик не будет учитываться и подключаться можно на любом тарифе. Главное чтобы мощностей базовых станций хватило, а то ведь дополнительная нагрузка, а у них и так с этим проблемы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  