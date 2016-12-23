$ 69.35 - 69.45
€ 72.40 - 72.60

Путин: Поможем друзьям из Кыргызстана в создании фитосанитарной системы

899  0
Аида Джумашева

Объемы продаж Кыргызстана на рынке ЕАЭС увеличиваются, что является важным для всех стран ЕАЭС процессом, однако в сфере сельского хозяйства у КР есть нерешенные вопросы. Об этом сегодня, 23 декабря, на ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, в Кыргызстане еще есть нерешенные вопросы в области фитосанитарных норм

"Я думаю, мы поможем друзьям из Кыргызстана в создании фитосанитарной системы. Думаю и Казахстан поможет в административном, финансовом и профессиональном плане, чтобы на наши рынки поступала качественная продукция. У Кыргызстана есть свои сложности во взаимоотношениях с Казахстаном и Россией в области фитосанитарных норм", - сказал Путин.

URL: http://www.vb.kg/352671
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, Россия, ЕАЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  