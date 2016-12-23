Путин: Поможем друзьям из Кыргызстана в создании фитосанитарной системы

Объемы продаж Кыргызстана на рынке ЕАЭС увеличиваются, что является важным для всех стран ЕАЭС процессом, однако в сфере сельского хозяйства у КР есть нерешенные вопросы. Об этом сегодня, 23 декабря, на ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, в Кыргызстане еще есть нерешенные вопросы в области фитосанитарных норм

"Я думаю, мы поможем друзьям из Кыргызстана в создании фитосанитарной системы. Думаю и Казахстан поможет в административном, финансовом и профессиональном плане, чтобы на наши рынки поступала качественная продукция. У Кыргызстана есть свои сложности во взаимоотношениях с Казахстаном и Россией в области фитосанитарных норм", - сказал Путин.