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В Бишкеке отметили юбилей Жусупа Баласагына

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Алексей Тимаев

В школе-интернате № 71 прошло городское торжественное мероприятие, посвященное 1000-летию Жусупа Баласагына, сообщает муниципалитет столицы

Цель мероприятия - популяризация идеи укрепления единства народа, развитие патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.

В мероприятии приняли участие преподаватели Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, учителя столичных школ и школьники.

Юбилей великого мыслителя является одним из ключевых мероприятий в рамках Года истории и культуры, объявленного указом президента Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/352708
Теги:
мэрия, юбилей
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