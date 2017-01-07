10 мыслей о чрезмерной сытости, музыке и деньгах художника Эркина Салиева

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Эркин Салиев

художник, кинохудожник, кинорежиссер

В первую очередь я ощущаю себя художником, конечно. Хотя с детства родители готовили меня к музыкальной карьере, я учился в музыкальной школе Шубина, но в один момент стало ясно, что меня больше тянет к пластике, к рисунку.

Я убежденный сторонник того, что не в деньгах счастье, а минимума, который необходим для того, чтобы достойно и достаточно комфортно жить, даже у нас в стране, можно достичь.

Чрезмерная сытость и чрезмерная устроенность часто мешает творческому процессу.

Во время учебы в художественном училище я попал к Болоту Шамшиеву в качестве ассистента художника на картину "Белый пароход". И вот это было мое боевое крещение в кино.

Те, кто попал в кино, уже оттуда не уходят, несмотря ни на что, ни на какие временные трудности.

В кино режиссер, профессионал должен точно определять, это игра или естественное состояние человека, даже перед камерой. И то же самое – отражение в жизни. Режиссер видит наигранность, искусственность в поведении людей.

"Элес" был неожиданным этапом. Небольшим, коротким – не больше двух лет. Но это был захватывающий и радостный этап жизни.

Я вовремя ушел из группы, оставив место для молодых, талантливых, способных. Но это, конечно, в мою жизнь привнесло очень много радости и ощущения того, что одно из любимых занятий – музыка – хоть и на короткое время, но было реализовано, и я побыл музыкантом.

Порой я притрагиваюсь к музыке. Я иногда пишу самостоятельно какие-то фонограммы, как говорят сейчас, минусовки, накладываю голос. Это песни собственного сочинения.

Сейчас очень много посвящено детям. В той или иной степени, что бы я ни делал сейчас, конечно, это мотивировано детьми.

Деньги, материальное не оставляют после себя следа, и поэтому я вполне допускаю, и даже может где-то и подталкиваю, помогаю детям обратиться именно к творчеству.

Я убежден, что именно творчество самодостаточно и оно благодарно. Чем больше творческий человек, автор, имея талант и способности, отдает себя этой деятельности творческой, тем больше это возвращается ему какими-то нематериальными успехами.

URL: http://www.vb.kg/352727
Теги:
кино, музыка, художник, культура
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Сюжет: 10 мыслей о ... (52 материалов)
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