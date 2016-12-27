Постоянно проживающих в Казахстане иностранцев будут лечить бесплатно

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы" уже полностью разработан и находится на согласовании. В числе поправок значится тот факт, что иностранцам на получение бесплатной медицинской помощи будут предоставляться равные права с гражданами Казахстана. Об этом, как пишет informbuo.kz, сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития Казахстана.

"Учитывая равное положение иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Казахстана, с гражданами РК в вопросах социального и пенсионного обеспечения в соответствии с Законами РК "Об обязательном социальном страховании" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", данным законопроектом предлагается по аналогии предоставить им равные права с гражданами РК в получении ГОБМП и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)", – сообщили в ведомстве.

Сегодня иностранные граждане вправе рассчитывать лишь на скорую и неотложную медицинскую помощь. При этом бесплатные лекарственные препараты выдаются только в том случае, когда заболевание представляет опасность для окружающих. В случае же хронический или иных заболеваниq, медпрепараты покупаются за свой счёт.

Законопроектом также предлагается, что государство будет уплачивать взносы по ОСМС в том числе для специальной категории граждан-иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики. К ним относятся дети, пенсионеры, участники ВОВ, безработные, заключённые, инвалиды и студенты.