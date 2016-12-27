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Волейболисты Кыргызстана вышли в финал зонального чемпионата

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в финал зонального чемпионата Азии, который проходит в Бангладеш. Об этом сообщили в Федерации волейбола Кыргызстана.

Как уточняется, в заключительном, пятом туре чемпионата зоны Центральной Азии кыргызская сборная играла против Непала. В этом матче кыргызстанцы одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Отметим, помимо Непала сборная Кыргызстана в центральной зоне играла против сборных Бангладеш, Мальдивских островов, Афганистана. Одержав победу во всех матчах, набрала 11 очков и 12 возможных. Эти результаты позволили занять первое место в турнирной таблице и выйти в финал.

В финале сборная Кыргызстана сыграет с Бангладеш сегодня 27 декабря.

В матче за 3 место сыграют сборные Непала и Мальдивских островов. Сборная Афганистана заняла итоговое 5 место, проиграв все четыре встречи.

URL: http://www.vb.kg/352740
Теги:
волейбол, чемпионат
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