Дорогой Новый год можно сделать чуточку дешевле. В Бишкеке пройдут ярмарки

С 27 по 31 декабря в Бишкеке пройдут традиционные предновогодние ярмарки, информирует пресс-служба мэрии. В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиева и Киевской (ТРК "Ош Базары").

В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке "Оберон".

В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние ёлочные базары: