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Дорогой Новый год можно сделать чуточку дешевле. В Бишкеке пройдут ярмарки

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Алексей Тимаев

С 27 по 31 декабря в Бишкеке пройдут традиционные предновогодние ярмарки, информирует пресс-служба мэрии. В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиева и Киевской (ТРК "Ош Базары").

В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке "Оберон".

В Свердловском районе товары народного потребления можно будет приобрести на ТРК "Аламедин базары" и на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова, а пиротехнику - на рынке "Джунхай".

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние ёлочные базары:

  1. в Ленинском районе на рынке "Дордой-Моторс" (пересечение проспекта Дэна Сяопина-Патриса Лумумбы);
  2. в Октябрьском районе - жилой массив Кара-Жыгач на улице Анкара (за ул. Менделеева);
  3. В Первомайском районе - рынок "Баят" на улице Махатмы Ганди;
  4. В Свердловском районе - на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова.

URL: http://www.vb.kg/352741
Теги:
мэрия, ярмарка, Бишкек
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Комментарии
MaX asdf
27.12.2016, 17:35
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Насмешили. На этих ярмарках цены выше чем на базаре. Просто перекупщики себе деньжат на новый год заработают.

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