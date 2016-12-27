Врач: Больные туберкулезом становятся изгоями. Их не приглашают даже на тои

С начала года в Чуйской области увеличилось число больных туберкулезом, при этом больше всего вновь выявленных случаев среди детей. Об этом сообщила заместитель главного врача Центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Чуйской области Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, за 11 месяцев уходящего года в области зарегистрировано 1 112 вновь выявленных случаев туберкулеза, из них 63 случая у детей до 14 лет, по Сокулукскому району – 239 случаев и 10 у детей и подростков соответственно.

"Случаев туберкулеза у детей стало больше. Особенно тревожно, что стали чаще регистрироваться случаи мультирезистентной, устойчивой формы болезни, которую лечить и дольше, и дороже", - отметила она.

По ее словам, органы МСУ должны увеличить социальный пакет для больных туберкулезом.

"Даже, если находящемуся на лечении от туберкулеза и временно безработному пациенту хоть раз в месяц в айыл окмоту выделят пять литров масла и мешок муки, и он принесет продукты домой, – он уже не будет чувствовать себя отверженным иждивенцем. Не секрет, что такие люди, как правило, становятся изгоями в обществе: их сторонятся, не приглашают в гости и на тои, обходят стороной всех членов семьи. И это при том, что туберкулез излечим, и с первых дней приема медикаментов человек перестает выделять микобактерии и быть опасным для окружающих", - добавила она.