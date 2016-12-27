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Врач: Больные туберкулезом становятся изгоями. Их не приглашают даже на тои

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Айдана Абдуваитова

С начала года в Чуйской области увеличилось число больных туберкулезом, при этом больше всего вновь выявленных случаев среди детей. Об этом сообщила заместитель главного врача Центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Чуйской области Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, за 11 месяцев уходящего года в области зарегистрировано 1 112 вновь выявленных случаев туберкулеза, из них 63 случая у детей до 14 лет, по Сокулукскому району – 239 случаев и 10 у детей и подростков соответственно.

"Случаев туберкулеза у детей стало больше. Особенно тревожно, что стали чаще регистрироваться случаи мультирезистентной, устойчивой формы болезни, которую лечить и дольше, и дороже", - отметила она.

По ее словам, органы МСУ должны увеличить социальный пакет для больных туберкулезом.

"Даже, если находящемуся на лечении от туберкулеза и временно безработному пациенту хоть раз в месяц в айыл окмоту выделят пять литров масла и мешок муки, и он принесет продукты домой, – он уже не будет чувствовать себя отверженным иждивенцем. Не секрет, что такие люди, как правило, становятся изгоями в обществе: их сторонятся, не приглашают в гости и на тои, обходят стороной всех членов семьи. И это при том, что туберкулез излечим, и с первых дней приема медикаментов человек перестает выделять микобактерии и быть опасным для окружающих", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/352759
Теги:
здравоохранение, туберкулез
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Комментарии
MaX asdf
27.12.2016, 11:54
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Поэтому должна быть врачебная тайна. И самим не надо лишний раз болтать об этом. Люди у нас дикие, считают что туберкулез это неизлечимая зараза типа Спида. Но и самому тоже конечно нужно быть ответственным, если у тебя открытая форма, то надо стараться никого не заразить.

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qwerty
28.12.2016, 13:16

Пусть построят деревню для больных туб.

Пусть там живут на гособеспечении до полного выздоровления!!!!!

Сказка

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