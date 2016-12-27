Критические 2 градуса. Экологи КР не допустят изменения климата

Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека продолжают расти во всем мире. Самые высокие показатели выбросов парниковых газов в истории человечества пришлись на 2000-2010 годы. Антропогенный фактор сказывается на изменении климата: чтобы в этом убедиться, достаточно пролистать сводки погоды в той или иной части планеты (снег в пустыне, повышение температуры на северном полюсе и т.д).

Сегодня Кыргызстан представил третье национальное сообщение по рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - соглашение, подписанное более чем 180 странами мира, об общих принципах действия государств по проблеме изменения климата. Конвенция была торжественно принята на "Саммите Земли" в Рио-де-Жанейро в 1992 году и вступила в силу 21 марта 1994 года.

"Кыргызстан ратифицировал рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 2000 году и Киотский протокол в 2003-м. Страна перешла к практическим действиям в сфере изменения климата в статусе развивающейся страны. Сейчас КР находится на заключительной стадии подготовки правовых документов", - рассказал советник директора государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства КР Шамиль Ильясов.

"Несмотря на социально-экономические проблемы, наша страна осознает важность вопросов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В ходе подготовки третьего национального сообщения было решено много вопросов. Были приняты законы, касающиеся эмиссии поглощения парниковых газов. Ведется работа по внедрению возобновляемых источников электроэнергии, оценивается энергетическая эффективность отдельных зданий. Внесены поправки в лесной кодекс республики. Но предстоит еще сделать много работы", - утверждает депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

Все климатические действия КР направлены на выполнение одной, главной цели - остановить повышение температуры более чем на 2 градуса и предотвратить наихудшие последствия изменения климата, подчеркивает парламентарий.

"Негативные последствия глобального потепления сказываются и на нашей горной республике. Прежде всего нас тревожат засушливые годы, растет количество заболеваний в связи с изменением климата, в республике идет сокращение поверхностного водного стока. КР всецело поддерживает международные усилия по решению проблемы изменения климата", - заявил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.