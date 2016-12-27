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Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154

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Водолазы обнаружили один из двух бортовых самописцев военного Ту-154, который разбился в ночь на 25 декабря в Черном море. Об этом, как пишет Медуза, СМИ рассказал неназванный источник в силовых структурах.

В ближайшее время "черный ящик" планируют поднять на поверхность. Собеседник агентства добавил, что в ночь на 27 декабря обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.

Ранее в Воздушно-космических силах сообщали, что самописцы должны были находиться в киле самолета и уцелеть при столкновении. По данным "Коммерсанта", на военных самолетах "черные ящики" не оборудованы радиомаяками из соображений секретности.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник.

В ночь на 25 декабря Ту-154 Минобороны РФ вылетел из Адлера в Сирию, но сразу после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, самолет перевозил на базу Хмеймим артистов ансамбля имени Александрова, журналистов и врача Елизавету Глинку (доктора Лизу).

Следователи рассматривают несколько основных версий случившегося: ошибку пилотов, техническую неисправность, попадание постороннего предмета в двигатель и некачественное топливо. В ФСБ сообщили, что признаков теракта на борту самолета нет.

Ранее стало известно, что пилоты могли пытаться посадить Ту-154 на воду, но после столкновения с поверхностью самолет развалился на части и затонул. Что именно могло стать причиной экстренной посадки, неизвестно.

URL: http://www.vb.kg/352764
Теги:
авиакатастрофа, Россия
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