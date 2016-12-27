Бишкекским школьникам сократили зимние каникулы из-за карантина

На зимних каникулах бишкекские школьники будут отдыхать 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там пояснили, что ученики столичных школ будут отдыхать на зимних каникулах с 30 декабря по 6 января включительно, но с учетом нерабочих выходных дней учебные занятия начнутся в понедельник, 9 января.

Отметим, согласно приказу Минобразования, в этом году школьники на зимних каникулах отдыхают 12 дней - с 30 декабря по 10 января. Но из-за недельного карантина в начале декабря в столичных школах зимние каникулы сократили.

Напомним, в начале декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 5 по 12 декабря были закрыты все муниципальные школы в Бишкеке. С 13 декабря на несколько дней, в зависимости от эпидемической ситуации, по республике были закрыты 60 школ. График зимних каникул этих школ будут определять районные и городские отделы образования по согласованию с Минобразования.