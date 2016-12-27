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Бишкекским школьникам сократили зимние каникулы из-за карантина

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Айдана Абдуваитова

На зимних каникулах бишкекские школьники будут отдыхать 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там пояснили, что ученики столичных школ будут отдыхать на зимних каникулах с 30 декабря по 6 января включительно, но с учетом нерабочих выходных дней учебные занятия начнутся в понедельник, 9 января.

Отметим, согласно приказу Минобразования, в этом году школьники на зимних каникулах отдыхают 12 дней - с 30 декабря по 10 января. Но из-за недельного карантина в начале декабря в столичных школах зимние каникулы сократили.

Напомним, в начале декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 5 по 12 декабря были закрыты все муниципальные школы в Бишкеке. С 13 декабря на несколько дней, в зависимости от эпидемической ситуации, по республике были закрыты 60 школ. График зимних каникул этих школ будут определять районные и городские отделы образования по согласованию с Минобразования.

URL: http://www.vb.kg/352765
Теги:
дети, школа
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Комментарии
MaX asdf
27.12.2016, 11:58
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Комментариев: 872

Ну и хорошо. Нынешние школьники и так не учатся. Уже забыли даже, что такое самому рефераты писать. Уже докатились до того, что в интернете свое домашнее задание просят сделать.

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