Милиционеров обвиняют в незаконном обыске и избиении ребенка в Нарыне

Сотрудники ГСУ МВД и УВД Нарына незаконно провели обыск дома и нанесли телесные повреждения двухлетней девочке. Об этом сегодня, 27 декабря, на пресс-конференции заявила жительница города Нарын Зумрат Айсаева.

Она рассказала, что 9 ноября этого года мама двухлетней Алии пришла с девочкой в гости к Кубанычбеку Жакыпову, который сейчас обвиняется в экстремизме. Утром следующего дня в дом ворвались сотрудники ГСУ МВД и УВД города для обыска.

"10 ноября в 7.30 утра следователь ГСУ Таалай Акумбеков вместе с другими мужчинами перелезли через забор, выломали дверь и зашли домой. Они не представились, сказали, что хотят провести обыск. Их было 15 человек. Нам даже не сказали, на каком основании проводится обыск. Они привезли с собой понятых, которые находились в нетрезвом состоянии. Обыскав весь дом, милиционеры ничего не нашли", - сказала Айсаева.

В свою очередь бабушка пострадавшей девочки Зуура Айсаева заявила, что в тот же день милиционеры вновь пришли к ним с обыском, при этом применили силу к ребенку.

"Когда они пришли, я стояла у двери и не пускала их. Милиционеры толкнули меня, а стоявшую рядом внучку отшвырнули так, что от удара она сломала руку. Они не сказали нам, на каком основании проводят обыск. Позже выяснилось, что они искали экстремистскую литературу. Не найдя ничего, они начали требовать ноутбук, который мы на время взяли у знакомых. Мы отказались отдавать его, но показали, что там ничего нет. Мы никакого отношения не имеем к религиозно-экстремистским организациям", - рассказала она.

Присутствующая на пресс-конференции адвокат Аида Абдрахманова рассказала, что обыск проводился на основании решения суда.

"Они разбили все двери проходные, перелезли через забор, хотя могли просто постучаться. В отношении Кубанычбека Жакыпова было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды" в октябре 2016 года. Основанием послужило заключение экспертизы, проведенной Госкомрелигии. Я считаю, что дело возбуждено незаконно, так как, согласно законодательству, экспертиза не должна проводиться в госорганах и госслужащими. То есть, Госкомрелигии не имеет права проводить теологическую экспертизу. Тем не менее там дали заключение, после чего было возбуждено уголовное дело", - отметила юрист.

Отметим, что пока пресс-служба УВД Нарынской области не дала никаких комментариев по данному поводу.