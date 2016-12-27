Депутаты комитета по госустройству вновь не пришли на заседание

Сегодня, 27 декабря, заседание комитета по конституционному законодательству и государственному устройству отменили.

По словам председателя Асель Кодурановой, заседание отменяется из-за отсутствия кворума.

"Депутаты задействованы в новогодних мероприятиях. Поэтому нет кворума", - пояснила депутат.

Напомним, заседание данного комитета не раз отменялось из-за отсутствия кворума. Ранее заседание отменяли из-за гриппа, другой раз из-за законопроекта о подкупе голосов.

Всего в комитете 16 членов, для обеспечения кворума, чтобы провести собрание, необходимо участие минимум 9 депутатов.