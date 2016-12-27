В Кыргызстане ликвидируют военные суды. Президент подписал указ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал конституционный Закон "О внесении изменения в конституционный Закон "О статусе судей Кыргызской Республики". Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Как уточняется, принятый закон разработан в целях реализации Указа президента "О мерах по совершенствованию правосудия в КР", решений Совета по судебной реформе при президенте в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.

Экспертная рабочая группа разработала пакет законопроектов: проект конституционного Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в конституционный Закон "О статусе судей" и проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" (в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальные кодексы, Законы "О Верховном суде КР и местных судах", "Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов КР" и др.), предусматривающих упразднение военных судов в стране.

Впоследствии эти законопроекты группой депутатов были внесены на рассмотрение парламента в порядке законодательной инициативы.

Принятым конституционным законом предусматривается признать утратившей силу норму части 2 статьи 10 действующего конституционного Закона "О статусе судей", которая регулирует доплату к должностным окладам за воинские звания судьям военных судов.

Необходимость данной поправки в действующий конституционный закон связана с тем, что военные суды и должности военных судей упраздняются.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.